Indikatoren

VKW_Bands_Modify_XRSX_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
690
Rating:
(16)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der Indikator VKW_Bands_Modify_XRSX mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators müssen die Indikatoren XRSX.ex5, ColorMETRO_XRSX.ex5 und VKW_Bands_Modify_XRSX.ex5 im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator VKW_Bands_Modify_XRSX_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14544

