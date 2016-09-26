und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
VKW_Bands_Modify_XRSX_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator VKW_Bands_Modify_XRSX mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Die Periode des Indikatorscharts (Timeframe)
Für die Arbeit des Indikators müssen die Indikatoren XRSX.ex5, ColorMETRO_XRSX.ex5 und VKW_Bands_Modify_XRSX.ex5 im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.
in Abb.1. Der Indikator VKW_Bands_Modify_XRSX_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14544
Der Indikator für die Definition der Zeit-Momente, in denen die Pending-Orders mit der Verwendung des Oszillators ColorMETRO_XRSX gesetzt werden sollen.ColorMETRO_XRSX_HTF
Der Indikator ColorMETRO_XRSX mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.
Das Handelssystem mit der Verwendung des Indikators ColorMETRO_XRSX.Awesome_Sign
Der Semaphore Signalindikator mit der Verwendung eines Algorithmus der Farbe-Veränderung der Wolke im Indikator Awesome_Signal.