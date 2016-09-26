Hier wurde eine einfache manuelle Methode für die Setzung der Orders im Strategie-Tester dargestellt. Die meisten von uns wissen schon, dass ChartEvent mit dem Strategie-Tester nicht funktioniert, und die einfachsten (und die einzigen) Objekte, die im Tester gesetzt werden können - sind das Markierung (label) und der Knopf(button). Mit dem Hinzufügen der Markierung gibt es kein Problem, aber mit dem Knopf schon... Auch wenn Sie es im Tester setzen, haben Sie keine Möglichkeit, seinen Zustand zu erkennen (gedrückt / nicht gedrückt), ohne Programmierung und ohne Verbindung zu einem anderen System.



Der Trick, den ich verwendet habe, um dieses Problem zu lösen - ist die Verwendung eines einfachen Prozess der Dateien-Detektion. Der Experte bei jeder Tick-Bewegung ruft den zugewiesenen Ordner auf der Suche nach der Datei, die die Setzung der Order definiert. Wenn im Ordner die gewünschte Textdatei gefunden ist, gibt der Experte den Befehl, die Order zu setzen, nach dem die Datei gelöscht wird. Auf dieser Weise, ist die Verfügbarkeit einer bestimmten Datei im Ordner - ein Hauptsignal für das Abschließen der Trades.

Jetzt können Sie jeden Befehl für die Setzung der Orders im Experten verwenden, ordnen Sie einfach die Text-Datei mit dem Code-Namen im ausgesuchten Ordner zu.

In diesem Experten werden einfache Dateinamen "buy.txt", "sell.txt" oder "close.txt" im Plattformsordner "... \ Common \ Files \" den Befehl zur Setzung der Namen entsprechenden Ordersdateien verursachen. Die Textdateien sind leer, das einzige, was vom Experten gezählt wird - sind ihre Namen und die Tatsache ihrer Anwesenheit in dem bestimmten Ordner. Die Dateien müssen nacheinander im <common_data_folder>\Files erscheinen (ich lasse es in meinem Ordner folgendermaßen aussehen: C:\Users\Rmd user\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files\). Zur gleichen Zeit in einem Ordner sollte nur eine von drei Arten der Befehlsdateien sein, sonst wird die erste Datei ausgeführt, die der Experte liest, nachdem der Rest gelöscht wird.

Sie werden auch eine externe Anwendung benötigen, welche die Textdateien in einem bestimmten Ordner hinzufügen oder erstellen wird. Oder Sie können einen anderen Weg finden, um diese Dateien in einem bestimmten Ordner zu übertragen. In meinem Fall wurdet die "Quelle" im Visual Basic erstellt. Ich würde es veröffentlichen, aber ich bezweifle, dass die Website mir hier die ausführbare Datei hochladen lässt, so ist es besser, eine eigene zu finden oder zu erstellen. Ich erinnere Sie noch mal, dass ihre Aufgabe - Ihnen die Möglichkeit zu geben, die Befehl-Textdateien in einem bestimmten Ordner zu setzen. In den Kommentaren erzähle ich Ihnen, wie ich dieses Bedienfeld erstellt habe.

Empfehlungen: