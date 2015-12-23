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Индикаторы

Squeeze RA V1 - индикатор для MetaTrader 4

forexar
forexar

forexar

1 код 1 тема
| Russian English Deutsch
Просмотров:
9182
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
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Моя версия Squeeze Indicator для MetaTrader 4. Этот индикатор основан на стратегии, описанной в книге Джона Картера "Мастерство в торговле" (Mastering the Trade). Также это полностью переработанная версия Squeeze_Break indicator, написанного Des O'Regan.

Основные усовершенствования включают построение значений сжатия (некоторые изменения в расчете BB/KC) на нулевой линии, а затем сглаживание значения импульса в виде растущей/нисходящей положительной/отрицательной гистограммы, чтобы соответствовать тем, которые продаются на коммерческих веб-сайтах. В итоге мы получаем простое для визуального восприятия изображение. Для сглаживания гистограммы используется часть кода линейной регрессии от Виктора Николаева (Vinin's V_LRMA.mq4).

В этой версии НЕТ алертов, а также нет входных параметров. Причина — это первая версия, и практически никто не изменяет значения BB и KC.

EURUSDH1-BW-1

На таймфрейме D:

GBPUSDDaily-BW-1

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13938

Закрытие символа по прибыли или убытку Закрытие символа по прибыли или убытку

Простой советник для закрытия позиций символа по прибыли или убытку. Вы можете использовать его, чтобы скрыть стоп-лосс.

Basic Trailing Stop Basic Trailing Stop

Шаблон эксперта для добавления простого трейлинг-стопа в вашу стратегию.

Немедленное исполнение Немедленное исполнение

Кнопка немедленного исполнения для закрытия прибыльных ордеров, закрытия всех ордеров, автоматического закрытия на параметрах трейлинга.

Robust EA Template Robust EA Template

Шаблон надежного советника для использования с вашими условиями входа.