Моя версия Squeeze Indicator для MetaTrader 4. Этот индикатор основан на стратегии, описанной в книге Джона Картера "Мастерство в торговле" (Mastering the Trade). Также это полностью переработанная версия Squeeze_Break indicator, написанного Des O'Regan.

Основные усовершенствования включают построение значений сжатия (некоторые изменения в расчете BB/KC) на нулевой линии, а затем сглаживание значения импульса в виде растущей/нисходящей положительной/отрицательной гистограммы, чтобы соответствовать тем, которые продаются на коммерческих веб-сайтах. В итоге мы получаем простое для визуального восприятия изображение. Для сглаживания гистограммы используется часть кода линейной регрессии от Виктора Николаева (Vinin's V_LRMA.mq4).

В этой версии НЕТ алертов, а также нет входных параметров. Причина — это первая версия, и практически никто не изменяет значения BB и KC.

На таймфрейме D: