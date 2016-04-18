Dieser Indikator zeigt High, Close und Low des Vortages, der Woche oder des Monats. Diese Ebenen werden von Tradern sehr gerne als Widerstands- und Unterstützung Ebenen verwendet, daher zeichnet dieser Indikator diese Ebenen und lässt eine Lücke zwischen den Perioden, um sie deutlicher voneinander unterscheiden zu können.

Update 1.1: Einige Optimierungen hinzugefügt.

Einstellungen:

Precision: Welche Timeframe für die Berechnung verwendet werden soll. Diese Angabe ist erforderlich, wenn Timeshift verwendet werden soll, andernfalls wird es ignoriert. Wenn Sie zum Beispiel den Indikator die GMT 0 High, Close and Low für die Periode auf einem GMT 2 broker berechnen lassen wollen, dann müssen Sie Hour shift auf -2 setzen und Precision auf H1 damit der Indikator den H1-Chart für die Berechnung verwendet. Es beeinflusst die Close-Werte, also wählen Sie hier mit Bedacht aus.

Period: Vortag, vorherige Woche oder vorheriger Monat. Sie können nur einen auswählen Fügen sie weitere Instanzen des Indikators hinzu, wenn sie alle/mehrere gezeichnet haben wollen.

Vortag, vorherige Woche oder vorheriger Monat. Sie können nur einen auswählen Fügen sie weitere Instanzen des Indikators hinzu, wenn sie alle/mehrere gezeichnet haben wollen. Periods to calculate: Geben Sie an, wie viele Tage, Wochen oder Monate gezeichnet werden sollen. In diesem Falle werden nur die relevanten Kurse berechnet.

Geben Sie an, wie viele Tage, Wochen oder Monate gezeichnet werden sollen. In diesem Falle werden nur die relevanten Kurse berechnet. Hours shift: Selbsterklärend. Achten Sie darauf, dass Precision mindestens H1 sein muss..

Selbsterklärend. Achten Sie darauf, dass mindestens H1 sein muss.. Minutes shift: Selbsterklärend. Achten Sie darauf, dass Precision ein Vielfaches von "minutes shift" sein muss, z.B.: ein 15 Minuten-Shift benötigt ein "precision" von mindestens M15.

Selbsterklärend. Achten Sie darauf, dass ein Vielfaches von "minutes shift" sein muss, z.B.: ein 15 Minuten-Shift benötigt ein "precision" von mindestens M15. Ignore Sunday: Bars die Sonntags auftreten werden dem Montag hinzugefügt. Dieses betrifft nur den "previous day mode".

Bars die Sonntags auftreten werden dem Montag hinzugefügt. Dieses betrifft nur den "previous day mode". Ignore Saturday: Bars die am Samstag auftreten werden dem Freitag hinzugefügt. Dieses betrifft nur den "previous day mode".

Bars die am Samstag auftreten werden dem Freitag hinzugefügt. Dieses betrifft nur den "previous day mode". Buffer visibility: Verbergen/Anzeigen aller Linien, falls gewünscht.

Verbergen/Anzeigen aller Linien, falls gewünscht. Probe visibility: Verbergen/Anzeigen von Werte-Tags.

Verbergen/Anzeigen von Werte-Tags. Probe color: Farbe der Werte-Tags.

Farbe der Werte-Tags. Probe size: Werte Tag-Größe.

Werte Tag-Größe. Data window label: Der Text, welcher in dem Datenfenster und als Tooltip für jede Linie angezeigt wird.

Wichtig: Wenn die "timeshift" und "precision" Einstellungen verwendet werden, kann es vorkommen, dass in den ersten Sekunden falsche Ebenen angezeigt werden, weil der Metatrader noch dabei ist historische Daten zu laden. Wenn Sie also zum Beispiel H1 verwenden, dann stellen Sie sicher, dass auch genügend Daten vorhanden sind.

Das folgende Bild zeigt High, Close und Low für: Vortag(Grün), vorherige Woche(Blau) und vorherigen Monat(Rot). Diesem Chart wurden drei Indikatoren hinzugefügt. Und wie Sie sehen können, zeigen nur die Monatslinien den Werte-Tag an ihrem Ende(Probe-Einstellungen). Diese Vorlage kann heruntergeladen werden.