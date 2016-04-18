und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
TicksVolume - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 905
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Dieser Indikator zeigt die Änderung des Kurses in Punkten und wie oft es eine Veränderung innerhalb der angegebenen Periode gegeben hat. Leider zurzeit nur vom Start des Indikators bis er wieder geschlossen wird.
Es gibt keine Eingabe-Parameter.
Er kann dazu verwendet werden die Geschwindigkeit und die Beschleunigung einer Kursbewegung zu bestimmen. In dem Screenshot sieht man das Volumen gleich 44 ist, der Indikator zeigt, dass der Kurs bei 27 Ticks gestiegen ist ("Tick up") und bei 17 Ticks gefallen ist ("Tick down"). Während dieser Zeit ist der Preis um 53 Punkte gestiegen ("Pips up") und um neun Punkte gefallen ("Pips down", In der fünften Nachkommastelle).
Sehr wichtig:alle mathematischen Operationen mit den Werten des Indikators müssen in absoluten Werten durchgeführt werden.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14395
In diesem Indikator ist die Strategie von Daryl Guppy implementiert.iFibonacci
Dieser Indikator zeichnet Fibonacci Werkzeuge, wie Retracement, Arc, Fan, Expansion, Time Zones. Basierend auf dem ZigZag Indikator.
Dieser Indikator zeigt High, Close und Low des Vortages, der Woche oder des Monats mit Timeshift.RJT Matches
Dieser Indikator hilft bei der Bestimmung von Anfangs- und Endpunkten von Trendbewegungen basierend auf dem "inclination of the matches".