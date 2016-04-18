TicksVolume

Dieser Indikator zeigt die Änderung des Kurses in Punkten und wie oft es eine Veränderung innerhalb der angegebenen Periode gegeben hat. Leider zurzeit nur vom Start des Indikators bis er wieder geschlossen wird.

Es gibt keine Eingabe-Parameter.

Er kann dazu verwendet werden die Geschwindigkeit und die Beschleunigung einer Kursbewegung zu bestimmen. In dem Screenshot sieht man das Volumen gleich 44 ist, der Indikator zeigt, dass der Kurs bei 27 Ticks gestiegen ist ("Tick up") und bei 17 Ticks gefallen ist ("Tick down"). Während dieser Zeit ist der Preis um 53 Punkte gestiegen ("Pips up") und um neun Punkte gefallen ("Pips down", In der fünften Nachkommastelle).

Sehr wichtig:alle mathematischen Operationen mit den Werten des Indikators müssen in absoluten Werten durchgeführt werden.



