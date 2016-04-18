Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
VR Moving Average - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 829
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Ein klassischer gleitender Durchschnitts-Indikator mit wechselnder Farbe in Abhängigkeit von der Richtung.
Er liefert mehr klare Informationen über den augenblicklichen durchschnittlichen Kurs.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14447
iStdDev - Standard Deviation Channel
Ein einfacher Indikator um auf ihrem Chart 2 Ebenen des Standardabweichung-Kanals (Standard Deviation Channel) anzeigen zu lassen.RJT Matches
Dieser Indikator hilft bei der Bestimmung von Anfangs- und Endpunkten von Trendbewegungen basierend auf dem "inclination of the matches".
Sort Volume
Berechnet das Volumen für ein Währungspaar auf der Basis von Kursbewegungen.Moving Average Ex
Ein gleitender Durchschnitt mit einigen zusätzlichen Eigenschaften.