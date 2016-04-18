CodeBaseKategorien
VR Moving Average - Indikator für den MetaTrader 4

Vladimir Pastushak
Ein klassischer gleitender Durchschnitts-Indikator mit wechselnder Farbe in Abhängigkeit von der Richtung.

Er liefert mehr klare Informationen über den augenblicklichen durchschnittlichen Kurs.

 

iStdDev - Standard Deviation Channel iStdDev - Standard Deviation Channel

Ein einfacher Indikator um auf ihrem Chart 2 Ebenen des Standardabweichung-Kanals (Standard Deviation Channel) anzeigen zu lassen.

RJT Matches RJT Matches

Dieser Indikator hilft bei der Bestimmung von Anfangs- und Endpunkten von Trendbewegungen basierend auf dem "inclination of the matches".

Sort Volume Sort Volume

Berechnet das Volumen für ein Währungspaar auf der Basis von Kursbewegungen.

Moving Average Ex Moving Average Ex

Ein gleitender Durchschnitt mit einigen zusätzlichen Eigenschaften.