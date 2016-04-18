Die "daily strategy" von Daryl Guppy ist in diesem Indikator implementiert.

Ursprünglich wurde dieses System für den Aktienmarkt entworfen, aber später wurde es modernisiert und ist nun auch für den Währungsmarkt verfügbar.

Empfehlungen:

Alle Währungspaare mit USD.

Time frame — Daily.

Aber es gibt natürlich keine Beschränkungen für die Verwendung anderer Währungspaare und Timeframes.

Indikatoren:

Das erste (fast) Set besteht aus 6 Moving Average mit den Perioden von: 3, 5, 8, 10, 12, 15 (In diesem Indikator sind sie rot).

Das zweite (slow) Set besteht aus 6 Moving Average mit den Perioden: 30, 35, 40, 45, 50, 60 (In diesem Indikator sind sie grün).

Ein 13. Moving Average mit einer Periode von 200 (In diesem Indikator blau dargestellt).

Die Handelsbedingungen werden hier nicht beschrieben, da sie auch ganz einfach im Internet zu finden sind. Aber für diejenigen, die sich nicht die Arbeit machen wollen, hier ein paar Links:

Nehmen Sie sich die Zeit die Links wiederholt und sehr sorgfältig durchzulesen!

Empfehlungen:

Um genau zu sein: Ich lerne gerade das Programmieren und weiß im Moment noch nicht viel darüber. Aber wenn jemand eine Idee hat wie dieser Indikator verbessert werden kann, dann lassen Sie mich es wissen. Ich bin sehr daran interessiert ihre Ideen in dieses Programm mit aufzunehmen!