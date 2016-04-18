Nehmen wir einmal an, dass ein Trader mit einer Kauf- und einer Verkaufsorder in den Markt einsteigt, wenn der Wert der Währung bei 100 liegt. Dann bewegt sich der Preis in Richtung 200. Dann ist die Kaufhäuser mit 100 im Plus und die Verkaufsorder mit 100 im Minus. Ab diesem Punkt brechen wir die Handelsregeln. Wir realisieren die Kauforder und 100 geht auf unser Konto. Die Verkaufsorder steht immer noch mit einem Minus von 100 da.

Das Grid System erfordert es, Das ein Profit in jeder Marktrichtung möglich ist. Um dies zu ermöglichen, wird wieder eine Kauf- und eine Verkaufsorder aufgegeben. Jetzt gehen wir davon aus, dass der Kurs sich wieder zurück zu dem Level 100 bewegt.

Die zweite Verkaufsorder wurde nun positiv (100) und die zweite Kauforder hat nun einen Wert von -100. Entsprechend die Regeln wird nun die Verkaufsorder mit dem Gewinn von 100 realisiert. Dieses bringt einen totalen Gewinn auf dem Konto von 200.

Nun ist die erste Verkaufsorder, die immer noch aktiv ist, von dem Kurslevel 200 wo sie einen Wert von -100 hatte zu dem Kurslevel 100 mitgelaufen und befindet sich jetzt im Breakeven.

Wenn wir dir vier Transaktionen aufaddieren erhalten wir einen magischen Gewinn. Die 1. Kauforder brachte uns 100, die 2. Verkaufsorder brachte uns ebenfalls 100, die 1. Verkaufsorder liegt im Breakeven und die 2. Kauforder liegt bei -100. Dieses ergibt einen Gesamtgewinn von 100. Wir können jetzt alle Orders liquidieren und etwas Champagner trinken.

Es gibt sehr viele weitere Marktbewegung, die bei dieser interessanten Strategie "buy and sell at the same time" zu Gewinnen führt.