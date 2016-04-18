und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Labouchere EA - Experte für den MetaTrader 4
Diese Expert Advisor basiert auf dem Lot-Management gemäß dem Labouchere-System.
Über das System:
In der Theorie sollte Stop Loss und Take Profit gleich groß sein oder fast gleich groß. Der Trailer verwendet eine bestimmte (irgendeine, je größer die Lotgröße, umso höher das Risiko) Abfolge von Lots. Zum Beispiel: 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01.
Während der Eröffnung einer neuen Transaktion wird das erste und das letzte Element der Liste immer hinzugefügt. Das heißt, die erste Order ist 0.01+0.01=0.02. Gehen wir mal davon aus die Order ist profitabel. Entfernen Sie das erste und das letzte Element aus der Liste. Es verbleibt 0.02 0.01 0.01.
Öffnen Sie eine Order mit der Lotgröße 0.02+0.01 (Das erste und das letzte Element) = 0.03. Gehen wir mal davon aus sie ist nicht profitabel. Fügen Sie am Ende ein Element hinzu, welches die Summe der Wette ist. Nun sieht die Liste wie folgt aus 0.02 0.01 0.01 0.03.
Öffnen Sie eine Order mit 0.02+0.03 (Das erste und das letzte Element) = 0.05. Und so weiter.
Dieser Kreislauf endet wenn es keine Elemente mehr gibt oder nur noch ein Element in der Liste ist. Stoppen Sie jetzt das Öffnen von neuen Orders oder starten Sie von vorne.
Über den Expert Advisor
- Es wird ein Einstieg in den Markt durchgeführt, wenn es eine Schneidung der Hauptlinie mit der Signallinie des Stochastik gibt.
- Es kann nur eine Order im Markt platziert werden.
- Ein Einstieg wird mit dem Öffnen einer neuen Kerze durchgeführt.
- Der Expert Advisor beinhaltet die Möglichkeit einen neuen Durchlauf zu starten nachdem der vorherige beendet worden ist, oder den Prozess abzubrechen, wenn ein Kreislauf vollendet wurde.
- Er hat zudem eine Funktion für die Operation über eine bestimmte Zeit
- Zudem gibt es eine Umkehrfunktion: Dass anstelle einer Kauf- eine Verkaufsorder ausgeführt wird und natürlich auch umgekehrt.
