Diese Expert Advisor basiert auf dem Lot-Management gemäß dem Labouchere-System.

Über das System:

In der Theorie sollte Stop Loss und Take Profit gleich groß sein oder fast gleich groß. Der Trailer verwendet eine bestimmte (irgendeine, je größer die Lotgröße, umso höher das Risiko) Abfolge von Lots. Zum Beispiel: 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01.

Während der Eröffnung einer neuen Transaktion wird das erste und das letzte Element der Liste immer hinzugefügt. Das heißt, die erste Order ist 0.01+0.01=0.02. Gehen wir mal davon aus die Order ist profitabel. Entfernen Sie das erste und das letzte Element aus der Liste. Es verbleibt 0.02 0.01 0.01.

Öffnen Sie eine Order mit der Lotgröße 0.02+0.01 (Das erste und das letzte Element) = 0.03. Gehen wir mal davon aus sie ist nicht profitabel. Fügen Sie am Ende ein Element hinzu, welches die Summe der Wette ist. Nun sieht die Liste wie folgt aus 0.02 0.01 0.01 0.03.

Öffnen Sie eine Order mit 0.02+0.03 (Das erste und das letzte Element) = 0.05. Und so weiter.

Dieser Kreislauf endet wenn es keine Elemente mehr gibt oder nur noch ein Element in der Liste ist. Stoppen Sie jetzt das Öffnen von neuen Orders oder starten Sie von vorne.

Über den Expert Advisor