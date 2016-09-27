CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Exp_Dots - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
751
(23)
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
dots.mq5 (9.46 KB) ansehen
\MQL5\Experts\
exp_dots.mq5 (7.59 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Ein Handelssystem, das auf den Signalen des Dots Indikators basiert. Das Signal wird während des Schließens des Balkens generiert, wenn die Signalpunkte des Indikators ihre Farbe gewechselt haben.

Der generierte Expert Advisors benötigt die kompilierte Datei Dots.ex5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Es ist zu beachten, dass die TradeAlgorithms.mqh Datei für die Verwendung von Expert Advisors bei Brokern entworfen wurde, die einen nonzero Spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit der Eröffnung einer Position zu setzen. Andere Varianten dieser Bibliothek können unter Trade Algorithms heruntergeladen werden.

Bei den unten angeführten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Beispiele für Trades auf dem Chart

Testergebnisse für 2014 auf USDJPY H4:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Exp_Super_Trend Exp_Super_Trend

Ein Handelssystem, das auf den Signalen des Super_Trend Indikators beruht.

Super_TrendSign Super_TrendSign

Ein Semaphor-Indikator, der den Algorithmus des Super_Trend Trendindikators verwendet.

ColorBulls ColorBulls

Ein einfacher Bulls Power mit der Option, Open, Close, High oder Low für die Berechnung als farbiges Histogramm zu wählen.

ColorBears ColorBears

Ein einfacher Bears Power mit der Option, Open, Close, High und Low für die Berechnung als farbiges Histogramm zu auswählen.