Ein Handelssystem, das auf den Signalen des Super_Trend Indikators beruht. Das Signal wird während des Schließens des Balkens generiert, wenn der Indikator seine Farbe gewechselt haben.

Der generierte Expert Advisors benötigt die kompilierte Datei Super_Trend.ex5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Es ist zu beachten, dass die TradeAlgorithms.mqh Datei für die Verwendung von Expert Advisors bei Brokern entworfen wurde, die einen nonzero Spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit der Eröffnung einer Position zu setzen. Andere Varianten dieser Bibliothek können unter Trade Algorithms heruntergeladen werden.

Bei den unten angeführten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Beispiele für Trades auf dem Chart

Testergebnisse für 2014 auf USDJPY H8:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

