Dieser Expert Advisor öffnet invertierte Orders nachdem sie geschlossen worden sind.

Das Tick-Volumen wird nach Tagen als Histogramm mit Clustern gezeichnet.

Dieser EA öffnet Transaktionen an Unterstützungs- und Widerstands-Ebenen, welche von einem Trader gesetzt wurden, und dreht diese Order an einem nächsten Level.

Dieser Expert Advisor führt Trades an Unterstützungs- und Widerstandslinien, die von einem Trader gesetzt wurden, aus und arbeitet dann mit einem Trailingstop.