Dieser Expert Advisor platziert 5 Minuten vor der angegebenen Zeit ein Gitter mit wartenden (pending) Orders in beide Richtungen (Zeitpunkt der Veröffentlichung von Nachrichten). Sobald eine Order getriggert wurde wird ein Trailingstop ausgeführt. Zehn Minuten nach dem angegebenen Zeitpunkt löscht der EA nicht getriggerte orders.
EA Parameter:
- news_time — Zeitpunkt der Veröffentlichung von Nachrichten.
- amount of deals — Die Menge der Orders in jede Richtung, die platziert werden sollen.
- step between them — Der Abstand zwischen den Orders.
- distance from current price — Der Abstand zwischen der ersten Order und dem aktuellen Kurs.
- trail sl (in pips) — Der Wert des trailing stops, welcher aktiviert wird nachdem die Ordner geöffnet wurde.
- take profit from order price — Der Wert von Take Profit.
- tolerance for trail — Die Toleranz für das Trailing des Stop Loss. Damit kann die Anzahl der Aufrufe zum Broker-Server minimiert werden.
- magic number — Die eindeutige magische Nummer für das Order-Gitter.
- lot size — Die Größe der zu öffnenden Positionen.
