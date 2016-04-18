Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Arrows Template - Indikator für den MetaTrader 4
Eine Indikator-Vorlage, welche Pfeile auf den Chart zeichnet. Inklusive Benachrichtigungen und der Möglichkeit, die Anzahl der Bars für die Berechnung auszuwählen. Sie müssen nur noch die Bedingungen für die Pfeile schreiben.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14173
