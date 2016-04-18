CodeBaseKategorien
Indikatoren

Arrows Template - Indikator für den MetaTrader 4

Ansichten:
1372
Rating:
(32)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Eine Indikator-Vorlage, welche Pfeile auf den Chart zeichnet. Inklusive Benachrichtigungen und der Möglichkeit, die Anzahl der Bars für die Berechnung auszuwählen. Sie müssen nur noch die Bedingungen für die Pfeile schreiben.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14173

