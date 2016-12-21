Der Indikator Ease of Movement (EMV) wird zur Anzeige des Verhältnisses zwischen der Preisänderung und dem Marktvolumen verwendet.

Ease of Movement wurde von Richard W. Arms, Jr. entwickelt, der als Autor des bekannten Arms Index bekannt wurde. EMV wird als Verhältnis der Mittelpunksbewegung (Midpoint Move) zum rel. Volumen (Volume/High-Low).



Die Grundformel ist wie folgt:

EMV = Midpoint Move/ (Volume/(High-Low))



wobei:

Midpoint Move = (heutiges Hoch + heutigem Tief)/2 - (gestriges Hoch + gestrigem Tief)/2



In der Regel wird der Wert des Indikators geglättet durch einen gleitenden Durchschnitt mit der Periodenlänge von 14 Bars.



Ein Anstieg des EMV zeigt, dass die Preise bei niedrigem Volumen gestiegen sind, und das kleine Volumen kann zu einer baldigen Trendumkehr führen. Ein fallender EMV zeigt, dass die Preise bei niedrigen Volumen gefallen sind, und das kleine Volumen kann zu einer baldigen Trendumkehr führen. Werte des EMV in der Nähe der Nulllinie bedeuten einen "unbeweglichen Markt", d.h. ein beträchtliches Volumen ist nötig, um die Preise bewegen.

Hohe positive Werte zeigen, dass der Preis steigt, aber das Volumen klein bleibt. Hohe negative Werte zeigen, dass der Preis fällt, aber das Volumen klein bleibt.

Signale:

Der Indikator liefert ein Kaufsignal, wenn der EMV die Nulllinie nach oben kreuzt.

Der Indikator liefert ein Verkaufssignal, wenn der EMV die Nulllinie nach unten kreuzt.

der Indikator zeigt, je die kleiner Preisschwankungen und "schwerer" das Volumen desto geringer die Bewegungsfreiheit.



Dieser Indikator ermöglicht eine Auswahl aus 10 Varianten zur Glättung:

SMA - einfacher gleitender Durchschnitt; EMA - exponentieller gleitender Durchschnitt; SMMA - geglätteter gleitender Durchschnitt; LWMA - linear gewichteter, gleitender Durchschnitt; JJMA - JMA adaptiver Durchschnitt; JurX - ultralineare Glättung; ParMA - parabolische Glättung; T3 - Tilsons multiple exponentielle Glättung; VIDYA - Glättung mit dem Algorithmus von Tushar Chande; AMA - Glättung mit dem Algorithmus von Perry Kaufman.

Es sollte angemerkt werden, dass der Parameter Phase für die verschiedenen Formen der Glättung völlig unterschiedliche Bedeutungen hat. Für JMA ist es eine externe Variable zwischen -100 bis +100. Für T3 ist es eine Glättung multipliziert mit 100 zur besseren Erkennung, für VIDYA ist es eine CMO-Oszillator-Periode und für AMA ist es ein langsamerer EMA. In den anderen Algorithmen hat der Parameter keinen Einfluss auf die Glättung. AMAs schnelle EMA-Periodenlänge ist ein fester Wert von 2 (Standard). Die Potenz in der Berechnung des AMA ist ebenfalls auf 2 gesetzt.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.



