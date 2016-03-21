und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Urheber:
Nikolay Kositsin
Die 2pbIdeal1MA.mq5 und 2pbIdeal3MA.mq5 Indikatoren, sind gleitende Durchschnitte mit einem Glättungsalgorithmus der von Neutron entwickelt wurde.
In der Datei 2pbIdeal3MA.mq4 (dem Indikator) wird der Glättungsalgorithmus drei Mal verwendet. Raue und exakte Typen von Glättungen benötigen für jeden Glättungsvorgang zwei Eingabeparameter. Die Indikatoren sind gleitende Durchschnitte, die lang- und kurzfristige Trends feststellen können. Die einfachste Methode der Verwendung, basiert auf der Schneidung des langsamen gleitenden Durchschnitts mit dem schnellen.
Diese Indikatoren wurden zunächst in MQL4 implementiert Und anschließend in Code Base at mql4.com am 26.01.2009 publiziert.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/390
