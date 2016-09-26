und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
EMV_Histogram - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 685
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator "Bewegungsfreiheit", realisiert als farbiges Histogramm.
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen (kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Include). Mehr Informationen über die Klassen finden Sie im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer".
Abb.1. Der EMV_Histogram Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14144
Der Fast2 Indikator mit der Option, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern.DynamicRS_3CLines_HTF
Der DynamicRS_3CLines Indikator mit der Option, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern.
Der Indikator "Bewegungsfreiheit" realisiert als Folge von Kerzen.FatlMacd_HTF
Der FatlMacd Indikator mit der Option, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern.