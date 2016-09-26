CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

FatlMacd_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
602
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
fatlmacd.mq5 (8.23 KB) ansehen
fatlmacd_htf.mq5 (9.12 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der FatlMacd Indikator mit der Option, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Zeitrahmen

Der Indikator benötigt die Datei FatlMacd.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der FatlMacd_HTF Indikator

Abb.1. Der FatlMacd_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14150

EMVCandle EMVCandle

Der Indikator "Bewegungsfreiheit" realisiert als Folge von Kerzen.

EMV_Histogram EMV_Histogram

Der Indikator "Bewegungsfreiheit" realisiert als farbiges Histogramm.

FatlMacdCandle FatlMacdCandle

Der FatlMacd Indikator realisiert als Folge von Kerzen.

EMV_Histogram_HTF EMV_Histogram_HTF

Der EMV_Histogram Indikator mit der Option, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern.