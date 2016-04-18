Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Candle SnR - Indikator für den MetaTrader 4
Urheber:
dXerof
Der Indikator S&R basiert auf Tages-, Wochen- und Monatskerzen.
Basierend auf Tageskerzen:
Basierend auf Wochenkerzen:
Basierend auf Monatskerzen:
Empfehlungen:
- Sie können alle Währungspaare verwenden.
- Chart H1, Basierend auf Tageskerzen.
- Chart H4, Basierend auf Wochenkerzen.
- Chart D1, Basierend auf Monatskerzen.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/14106
