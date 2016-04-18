CodeBaseKategorien
Indikatoren

Candle SnR - Indikator für den MetaTrader 4

Siti Latifah
Ansichten:
1017
Rating:
(21)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Urheber:

dXerof

Der Indikator S&R basiert auf Tages-, Wochen- und Monatskerzen.

Basierend auf Tageskerzen:

daily SnR

Basierend auf Wochenkerzen:

weekly snr

Basierend auf Monatskerzen:


monthly snr

Empfehlungen:

  • Sie können alle Währungspaare verwenden.
  • Chart H1, Basierend auf Tageskerzen.
  • Chart H4, Basierend auf Wochenkerzen.
  • Chart D1, Basierend auf Monatskerzen.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/14106

