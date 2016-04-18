Dieser EA öffnet Transaktionen über Widerstands- und Unterstützungsebenen (Trendlinien — Element von der Toolbar) welche von dem User festgelegt wurden. Die Richtung wird grafisch über Pfeile festgelegt.

Zwei Optionen sind möglich:

Eine Transaktion an einem Level (Pfeile — hoch und runter). Wenn der Kurs unter dem Level ist, dann wird der EA eine Verkaufsposition öffnen. Eine Kaufposition hat die entgegengesetzte Bedingung.

Eine Transaktion wenn ein Level gekreuzt wird (↕). Wenn sich der Kurs unterhalb des Levels befindet wird der EU eine Kaufposition öffnen, sobald der Kurs die Linie kreuzt. Eine Verkaufposition hat die entgegengesetzte Bedingung.

Die Ebenen haben je nach Winkel eine unterschiedliche Farbe. Ein Level wird ausgeschaltet wenn nicht passende Pfeile gesetzt werden. In diesem Fall wird der Level sehr dünn dargestellt. Wenn eine Linie genau horizontal ist, wird eine entsprechende Information eingeblendet.