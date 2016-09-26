und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Exp_MA_Rounding_Candle - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 695
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Exp_MA_Rounding_Candle Experte beruht auf der Farbänderung von Punkten des MA_Rounding_Candle Indikators. Das Signal wird während des Schließens eines Balkens gebildet, wenn die Kerze ihre Farbe geändert hat.
Der Indikator benötigt die kompilierten Dateien MA_Rounding_Candle.ex5 und MA_Rounding.ex5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Es ist zu beachten, dass die TradeAlgorithms.mqh Datei für die Verwendung von Expert Advisors bei Brokern entworfen wurde, die einen nonzero Spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit der Eröffnung einer Position zu setzen. Andere Varianten dieser Bibliothek können unter Trade Algorithms heruntergeladen werden.
Bei den unten angeführten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb.1. Beispiele für Trades auf dem Chart
Testergebnisse für 2014 auf USDJPY H4:
Abb.2. Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14095
Ein Indikator, der die Kerzen des MA_Rounding_Candle Indikators der größeren Timeframe als farbgefüllte Rechtecke mithilfe von DRAW_FILLING-Puffern zeichnet.Background_Candles_Smoothed_Step_HTF
Ein Indikator, der gemittelte Kerzen der größeren Timefrime als gefüllte Rechtecke mithilfe von DRAW_FILLING-Puffern zeichnet.
Der TriX Indikator realisiert als Folge von Kerzen.FrAMACandle
Der Fractal Adaptive Moving Average Indikator realisiert als Folge von Kerzen.