und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
LSMA_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 805
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der LSMA Indikator mit der Option, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Zeitrahmen
Der Indikator benötigt die Datei LSMA.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Abb.1. Der LSMA_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14036
Eine Version des StochasticTrend_x10 Indikators mit der Option, Eingabeparameter für jeden Stochastic Oszillator, welcher bei der Anzeige aktueller Trends verwendet wird, individuell einzustellen.MFITrend_x10Full
Die Variante des Indikators MFITrend_x10 mit der individuellen Einstellungsmöglichkeit der Eingangsparameter MFI, die für die Anzeige der aktuellen Trends verwendet werden
Der LSMA_Angle Indikator mit der Option, den Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern.Exp_LSMA_Angle
Der Exp_LSMA_Angle basiert auf dem LSMA_Angle Historgramm Ausbruch der überkauften und überverkauften Ebenen.