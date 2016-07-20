und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
StochasticTrend_x10 - Indikator für den MetaTrader 5
- 771
Der StochasticTrend_x10 Indikator zeigt die Stochastik Oszillatoren zehn verschiedener Zeitrahmen.
Sind die Oszillatorwerte kleiner als der Überverkauft-Level, werden die farbigen Quadrate rosa, sind sie größer als die Überkauft-Level, werden die Quadrate grün. Sonst sind die Quadrate grau. Der Indikator verwendet die Werte der letzten abgeschlossenen Bars.
Abb.1. Der StochasticTrend_x10 Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12994
