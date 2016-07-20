Der StochasticTrend_x10 Indikator zeigt die Stochastik Oszillatoren zehn verschiedener Zeitrahmen.

Sind die Oszillatorwerte kleiner als der Überverkauft-Level, werden die farbigen Quadrate rosa, sind sie größer als die Überkauft-Level, werden die Quadrate grün. Sonst sind die Quadrate grau. Der Indikator verwendet die Werte der letzten abgeschlossenen Bars.

Abb.1. Der StochasticTrend_x10 Indikator