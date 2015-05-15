Ставь лайки и следи за новостями
MFITrend_x10 - индикатор для MetaTrader 5
1682
Индикатор MFITrend_x10 отображает положение осциллятора MFI с десяти разных таймфреймов.
Положение осциллятора ниже уровня перепроданности окрашивает цветные квадратики в золотой цвет, положение выше уровня перекупленности — в синий. В остальных случаях цвет квадратов серый. Значения получаются с последних закрытых баров.
Рис.1. Индикатор MFITrend_x10
Индикатор StocksBG отображает на графике с таймфреймом M15 и менее состояние активности основных бирж.BlauTVI_HTF
Индикатор BlauTVI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор MultiMFITrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом положение индикатора MFI с десяти различных таймфреймов.BlauTStochI_HTF
Индикатор BlauTStochI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.