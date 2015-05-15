CodeBaseРазделы
Индикаторы

MFITrend_x10 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Индикатор MFITrend_x10 отображает положение осциллятора MFI с десяти разных таймфреймов.

Положение осциллятора ниже уровня перепроданности окрашивает цветные квадратики в золотой цвет, положение выше уровня перекупленности — в синий. В остальных случаях цвет квадратов серый. Значения получаются с последних закрытых баров.

Рис.1. Индикатор MFITrend_x10

StocksBG StocksBG

Индикатор StocksBG отображает на графике с таймфреймом M15 и менее состояние активности основных бирж.

BlauTVI_HTF BlauTVI_HTF

Индикатор BlauTVI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

MultiMFITrend_x10 MultiMFITrend_x10

Индикатор MultiMFITrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом положение индикатора MFI с десяти различных таймфреймов.

BlauTStochI_HTF BlauTStochI_HTF

Индикатор BlauTStochI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.