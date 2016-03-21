Der ZigZag Indikator folgt und verbindet die Extrempunkte des Charts. Der Abstand zwischen diesen Extrempunkten ist entweder größer oder gleich dem angegebene Prozentsatz für die Preise dieses Charts.

"Depth" ist die kleinste Zahl an Bars zwischen zwei Extrema, deren Preisabstand größer ist als das Point-Minimum "Deviation". D. h. ZigZags Extrema können sich immer von einander entfernen, aber nur dann kleiner werden als "Deviation", wenn solch ein Extremum länger als "Depth" Bars entfernt ist. "Backstep" ist das Minimmum an Bars zwischen zwei Extrema.

Nachdem ZigZag einen niedrigsten Punkt gefunden hat, sucht er das nächste Maximum, das mindesten "Backstep" Bars entfernt ist. Nachdem ZigZag sowohl das erste Minimum und das darauf folgende Maximum gefunden hat, beginnt er das nächste Extremum, jetzt wieder ein Minimum, zu suchen, und so weiter.

Die vollständige Beschreibung ZigZags finden Sie in der Technischen Analyse: ZigZag

ZigZag Indikator