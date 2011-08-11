Ставь лайки и следи за новостями
LRMA - индикатор для MetaTrader 5
Данный индикатор вычисляется по следующей формуле:
LRMA[bar] = 3.0 * LWMA(Price[bar]) - 2.0 * SMA(Price[bar])
где:
- LWMA() - линейно-взвешенное усреднение;
- SMA() - простое усреднение;
- PRICE[] - значение ценового ряда;
- bar - номер текущего бара.
Индикатор примечателен тем, что хорошо показывает тенденцию на рынке: бычью или медвежью, разделяя график цены на два сектора.
Если цена находится выше линии индикатора, значит преобладает тенденция к росту цены. Если цена находится ниже линии индикатора, значит преобладает тенденция к понижению цены.
Индикатор использует классы из библиотек SmoothAlgorithms.mqh и IndicatorsAlgorithms.mqh (их нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов"
