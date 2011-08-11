Данный индикатор вычисляется по следующей формуле:

LRMA[bar] = 3.0 * LWMA(Price[bar]) - 2.0 * SMA(Price[bar])

где:

LWMA() - линейно-взвешенное усреднение;

SMA() - простое усреднение;

PRICE[] - значение ценового ряда;

bar - номер текущего бара.

Индикатор примечателен тем, что хорошо показывает тенденцию на рынке: бычью или медвежью, разделяя график цены на два сектора.

Если цена находится выше линии индикатора, значит преобладает тенденция к росту цены. Если цена находится ниже линии индикатора, значит преобладает тенденция к понижению цены.

Индикатор использует классы из библиотек SmoothAlgorithms.mqh и IndicatorsAlgorithms.mqh (их нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов"