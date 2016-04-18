Urheber:

Als Basis wurde der Indikator von dem Autor LeMan — AllPivotPoint verwendet.

Der Indikator erzeugt Ebenen mit dem Beginn des neuen Tages auf der Basis der Vortagesdaten: dayClose+(dayHigh-dayLow)*fibo*koeff. Der Eröffnungskurs von Montagen wird den Daten von Freitagen hinzugerechnet.