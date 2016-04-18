und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
FibonacciPivot - Indikator für den MetaTrader 4
Urheber:
Als Basis wurde der Indikator von dem Autor LeMan — AllPivotPoint verwendet.
Der Indikator erzeugt Ebenen mit dem Beginn des neuen Tages auf der Basis der Vortagesdaten: dayClose+(dayHigh-dayLow)*fibo*koeff. Der Eröffnungskurs von Montagen wird den Daten von Freitagen hinzugerechnet.
- mondayGAP Definiert wie die Ebenen montags aufgebaut werden: Wenn false — Dann werden die Ebenen nur durch die Kurse vom Freitag gezeichnet, wenn true — Dann wird der Eröffnungskurs vom Montag mit berücksichtigt;
- Days Die Anzahl der Tage, die gezeichnet werden. Zero — Dann werden alle in der Historie erhältlichen Tage bearbeitet;
- koeff ermöglicht das Gitter zu quetschen oder zu strecken. Ich empfehle die Werte von Fibonacci (0.34, 0.55, 0.618, 0.89, 1.44, 2.33).
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13985
