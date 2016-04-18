CodeBaseKategorien
Indikatoren

FibonacciPivot - Indikator für den MetaTrader 4

LeMan + noloxe
Veröffentlicht:
noloxe
Ansichten:
1002
Rating:
(22)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Urheber:

Als Basis wurde der Indikator von dem Autor LeMan — AllPivotPoint verwendet.

Der Indikator erzeugt Ebenen mit dem Beginn des neuen Tages auf der Basis der Vortagesdaten: dayClose+(dayHigh-dayLow)*fibo*koeff. Der Eröffnungskurs von Montagen wird den Daten von Freitagen hinzugerechnet.

  • mondayGAP Definiert wie die Ebenen montags aufgebaut werden: Wenn false — Dann werden die Ebenen nur durch die Kurse vom Freitag gezeichnet, wenn true — Dann wird der Eröffnungskurs vom Montag mit berücksichtigt;
  • Days Die Anzahl der Tage, die gezeichnet werden. Zero — Dann werden alle in der Historie erhältlichen Tage bearbeitet;
  • koeff ermöglicht das Gitter zu quetschen oder zu strecken. Ich empfehle die Werte von Fibonacci (0.34, 0.55, 0.618, 0.89, 1.44, 2.33).

fibo eurusd

fibo gbpusd

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13985

