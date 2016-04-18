Urheber:

Tomas Hruby in Kooperation mit Parbest company.

Dieses Programm ist eine einfachere Version des originalen Programmcodes des relativ einfachen System Millenium, welches im Sommer 2014 auf einem realen Konto 54% gebracht hat. Ich habe mich dazu entschlossen diesen Code unentgeltlich zu veröffentlichen (Ohne einige der kostenpflichtigen Funktionen).

Dieses System arbeitet mit einer offenen Position pro Tag. Im Jahr 2014 wurde dieses System auf einem realen Account laufen gelassen, wobei es sehr schöne Profite abgeworfen hat. Aber aufgrund seiner großen Schwankungen benutze ich das System zur Zeit nicht. Das Grundprinzip besteht darin nur eine Order pro Tag zu öffnen. Der hauptsächliche Indikator ist die Schneidung von gleitenden Durchschnitten mit zusätzlicher Bestätigung durch den aktuellen Kurs, welcher unterhalb oder oberhalb der gleitenden Durchschnitte liegen muss. Die Bedingung ist, das immer der tiefste oder höchste Kurs der letzten X Bars an der gegenüberliegenden Seite der Richtung des neuen Signals liegen muss. Wie sie auf dem Screenshot sehen können, wurde eine Kauforder geöffnet, als der tiefste Preis der letzten 20 Bars unterhalb der beiden gleitenden Durchschnitte lag und der schnelle MA den langsamen MA geschnitten hat und der aktuelle Preis höher als der schnelle und der langsame MA ist.

Information:

Millenium Code ist nur ein Ausschnitt des originalen Millenium Expert Advisor.

Es ist sehr ratsam die Optimierung zu benutzen und an manchen Wochentagen das Trading zu unterbrechen.

Millenium kann auch mit verschiedenen Einstellungen verschiedener Wochentage kombiniert werden (Versuchen Sie Einstellungen für montags und freitags zu finden und dann kombinieren Sie diese).

Wenn sie nach Trailing SL und TP mit Moneymanagement und wiedereröffnen von Orders suchen, dann suchen Sie bitte im Markt nach Millenium.

Order Beispiel:

if (yFastMAprice<ySlowMAprice && FastMAprice>SlowMAprice && Ask>SlowMAprice && Ask>FastMAprice && pL1<SlowMAprice && pL1<FastMAprice) { if (ReverseSignal) { dirToday=OP_SELL; } else { dirToday=OP_BUY; } }

