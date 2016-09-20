CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

dynamix - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
653
Rating:
(22)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
dynamix.mq5 (12.24 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor:

Alexandr Serkov

Der Indikator baut des Fans der glättenden Mitelwertes und aus jedem von ihnen rechnet die Beschleunigung/Verzögerung, das gibt die Möglichkeit, der Abstieg des Trends im Moment seiner Abwechselung zu sehen.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base на mql5.com 18.12.2014 veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator dynamix

in Abb.1. Der Indikator dynamix

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13978

Das Interesse (sentiment) Das Interesse (sentiment)

Der Indikator des Interesses am Markt. Er zeigt die Einstimmung am Markt (sentiment) — böllische oder bärische.

Laguerre_MinusDi_HTF Laguerre_MinusDi_HTF

Der Indikator Laguerre_MinusDi mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Laguerre_ROC_HTF Laguerre_ROC_HTF

Der Indikator Laguerre_ROC mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

LeManChanel_HTF LeManChanel_HTF

Der Indikator LeManChanel mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.