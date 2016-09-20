und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
dynamix - Indikator für den MetaTrader 5
653
Der echte Autor:
Alexandr Serkov
Der Indikator baut des Fans der glättenden Mitelwertes und aus jedem von ihnen rechnet die Beschleunigung/Verzögerung, das gibt die Möglichkeit, der Abstieg des Trends im Moment seiner Abwechselung zu sehen.
Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base на mql5.com 18.12.2014 veröffentlicht.
in Abb.1. Der Indikator dynamix
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13978
