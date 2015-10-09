Реальный автор:

Alexandr Serkov



Индикатор строит веер скользящих средних и по каждой из них вычисляет ускорение/замедление, это дает возможность увидеть затухание тренда и момент его смены.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql5.com 18.12.2014.

Рис.1. Индикатор dynamix