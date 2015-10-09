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dynamix - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Alexandr Serkov
Индикатор строит веер скользящих средних и по каждой из них вычисляет ускорение/замедление, это дает возможность увидеть затухание тренда и момент его смены.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql5.com 18.12.2014.
Рис.1. Индикатор dynamix
Laguerre_ROC_HTF
Индикатор Laguerre_ROC с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Laguerre_MinusDi_HTF
Индикатор Laguerre_MinusDi с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
LeManChanel_HTF
Индикатор LeManChanel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Laguerre_ADX_Histogram
Разница индикаторов Laguerre_PlusDi и Laguerre_MinusDi в одном окне в виде цветной гистограммы