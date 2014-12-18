CodeBaseРазделы
Индикаторы

Dynamix - индикатор для MetaTrader 4

Alexandr-Serkov
Просмотров:
13674
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор строит веер скользящих средних и по каждой из них вычисляет ускорение/замедление, это дает возможность увидеть затухание тренда и момент его смены.
Поскольку индикатор довольно тяжелый и сильно тормозит комп, я выложил и упрощенную версию, в которой количество скользящих средних уменьшено с 27 до 13.

Параметры:

  • step - шаг построения скользящих средних, оптимальный диапазон значений - от 1 до 10.
  • history - глубина вычислений.



