Dynamix - индикатор для MetaTrader 4
Просмотров:
13674
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор строит веер скользящих средних и по каждой из них вычисляет ускорение/замедление, это дает возможность увидеть затухание тренда и момент его смены.
Поскольку индикатор довольно тяжелый и сильно тормозит комп, я выложил и упрощенную версию, в которой количество скользящих средних уменьшено с 27 до 13.
Параметры:
- step - шаг построения скользящих средних, оптимальный диапазон значений - от 1 до 10.
- history - глубина вычислений.
