dynamix - MetaTrader 5脚本

真实作者:

Alexandr Serkov

指标绘制一幅移动均线扇形并计算它们之中每一条的加速/减速。这个能力能观察到一个趋势衰减及其变化的瞬间。

原版指标以 MQL4 语言编写并首次发表在 mql5.com 代码库 18.12.2014。

图例.1. dynamix 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13978

