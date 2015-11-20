真实作者:

Alexandr Serkov



指标绘制一幅移动均线扇形并计算它们之中每一条的加速/减速。这个能力能观察到一个趋势衰减及其变化的瞬间。

原版指标以 MQL4 语言编写并首次发表在 mql5.com 代码库 18.12.2014。

图例.1. dynamix 指标