请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者:
Alexandr Serkov
指标绘制一幅移动均线扇形并计算它们之中每一条的加速/减速。这个能力能观察到一个趋势衰减及其变化的瞬间。
原版指标以 MQL4 语言编写并首次发表在 mql5.com 代码库 18.12.2014。
图例.1. dynamix 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13978
Laguerre_MinusDi_HTF
指标 Laguerre_MinusDi 在输入参数中有时间帧选项。Laguerre_PlusDi_HTF
指标 Laguerre_PlusDi 在输入参数中有时间帧选项。
Laguerre_ROC_HTF
指标 Laguerre_ROC 在输入参数中有时间帧选项。LeManChanel_HTF
指标 LeManChanel 在输入参数中有时间帧选项。