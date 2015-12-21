CodeBaseSeções
dynamix - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
O verdadeiro autor:

Alexandr Serkov

O indicador desenha um leque Médias Móveis e calcula Aceleração/Aceleração para cada uma delas. Isto possibilita visualizar a atenuação de uma tendência e o momento da sua mudança.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e publicado na Base de Código mql5.com em 18.12.2014.

Fig.1. O indicador dynamix

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13978

