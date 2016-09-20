CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Laguerre_ROC_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
613
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator Laguerre_ROC mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator Laguerre_ROC.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator Laguerre_ROC_HTF

in Abb.1. Der Indikator Laguerre_ROC_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13979

dynamix dynamix

Der Indikator baut des Fans der glättenden Mitelwertes und aus jedem von ihnen rechnet die Beschleunigung/Verzögerung, das gibt die Möglichkeit, der Abstieg des Trends im Moment seiner Abwechselung zu sehen.

Das Interesse (sentiment) Das Interesse (sentiment)

Der Indikator des Interesses am Markt. Er zeigt die Einstimmung am Markt (sentiment) — böllische oder bärische.

LeManChanel_HTF LeManChanel_HTF

Der Indikator LeManChanel mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

BSI Trend Indicator BSI Trend Indicator

Der Indikator zeigt den Zustand des Trends mit Hilfe des Indikators BSI.