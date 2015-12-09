コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

dynamix - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
900
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
dynamix.mq5 (12.24 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の制作者：

Alexandr Serkov

インディケータは移動平均のファンを構成し、それらのそれぞれの加速/減速を計算します。これによりトレンドの減退とその変化の時をみることができます。

一番初めにこのインディケータがMQL4で実装され、mql5.comのCode Baseに掲載されたのは、2014年12月18日です。

画像1インディケータ dynamix

画像1インディケータ dynamix

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13978

Laguerre_MinusDi_HTF Laguerre_MinusDi_HTF

インディケータ Laguerre_MinusDiは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。

Laguerre_PlusDi_HTF Laguerre_PlusDi_HTF

インディケータ Laguerre_PlusDiは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。

Laguerre_ROC_HTF Laguerre_ROC_HTF

インディケータ Laguerre_ROCは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。

LeManChanel_HTF LeManChanel_HTF

インディケータ LeManChanelは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。