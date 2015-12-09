無料でロボットをダウンロードする方法を見る
MetaTrader 5
dynamix - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の制作者：
Alexandr Serkov
インディケータは移動平均のファンを構成し、それらのそれぞれの加速/減速を計算します。これによりトレンドの減退とその変化の時をみることができます。
一番初めにこのインディケータがMQL4で実装され、mql5.comのCode Baseに掲載されたのは、2014年12月18日です。
画像1インディケータ dynamix
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13978
