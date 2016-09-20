und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Laguerre_MinusDi_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 577
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator Laguerre_MinusDi mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Die Periode des Indikatorscharts (Timeframe)
Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator Laguerre_MinusDi.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.
in Abb.1. Der Indikator Laguerre_MinusDi_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13973
Der Indikator Laguerre_PlusDi mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.Exp_LaguerreFilter
Der Experte Exp_LaguerreFilter handelt im Markt, wenn die schnelle Linie mit der langsamen Linie des Indikators LaguerreFilter eine Kreuzung machen.
Der Indikator des Interesses am Markt. Er zeigt die Einstimmung am Markt (sentiment) — böllische oder bärische.dynamix
Der Indikator baut des Fans der glättenden Mitelwertes und aus jedem von ihnen rechnet die Beschleunigung/Verzögerung, das gibt die Möglichkeit, der Abstieg des Trends im Moment seiner Abwechselung zu sehen.