KRI - индикатор для MetaTrader 5
- 3079
Метод Каири (Kairi - KRI) ближе по способу применения к Momentum.
Осциллятор колеблется около 0, но при более широкой амплитуде колебаний. Рекомендуемый период усреднения - 13. KRI можно применять на любом отрезке времени. Это один из самых простых осцилляторов. При построении данного индикатора рассчитывается отклонение цены от ее простого скользящего среднего, а результат выражается в процентах от среднего.
Формула вычисления индикатора:
KRI = 100 * (PRICE[bar] - SMA(PRICE[bar],period)) / SMA(PRICE[bar],period)
где:
- PRICE[bar] - цена;
- SMA() - алгоритм усреднения;
- period - период усреднения SMA();
- bar - номер бара.
В том случае, когда движение цен не имеет ярко выраженного тренда, большая положительная величина индикатора KRI свидетельствует о завышенной цене и дает рекомендацию к продаже. Большая отрицательная величина - это рекомендация к покупке.
При выраженном тренде в силу отставания по времени скользящей средней от текущего значения цены, величина KRI будет принимать устойчивые положительные значения при тренде вниз, и устойчивые отрицательные - при тренде вверх. Следовательно, если значения метода долгое время не меняют знака, его можно использовать как индикатор тренда.
Сигналы возникают при выходе индикатора за значения выше +1 (зона перекупленности) и ниже -1 (зона перепроданности) и последующем развороте KRI из этих зон к середине. Дополнительным сигналом является также бычье расхождение и медвежье схождение индикатора с ценой.
Индикатор для своей компиляции использует класс СMoving_Average библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
