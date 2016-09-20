und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der Experte Exp_XDerivative wurde aufgrund der veränderten Bewegungsrichtung des Oszillators XDerivative gebaut. Das Signal für das Abschließen eines Trades wird im Moment der Schließung eines Bars gebildet, wenn die Bewegungsrichtung des Indikators verändert hat.
Für die korrekte Arbeit des generierten Experten muss die kompilierte Datei des Indikators XDerivative.ex5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.
Es soll auch berücksichtigen, dass die Datei der Bibliothek TradeAlgorithms.mqh für die Verwendung von Experten bei diesen Brokern vorgesehen ist, die nicht nullwertigen Spread anbieten und bieten die Möglichkeit der Setzung Stop Loss und Take Profit zugleich mit der Erröfnung einer Position an. Andere Variante dieser Bibliothek kann man durch den Link Trade Algorithms runterladen.
Bei Testen, die unten aufgebracht sind, wurden die Eingangsparameter des Experten standardmäßig verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in Testen nicht verwendet.
in Abb.1. Die Beispiele der Trades am Chart
Die Testergebnisse von 2014 am USDJPY H4:
in Abb.2. Das Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13944
Der Experte Exp_TEMA_CUSTOM wurde aufgrund der veränderten Bewegungsrichtung des Indikators TEMA_CUSTOM gebaut.Die Ersetzung der CRect und CCanvas (Die standarte Bibliothek - einige Fehler wurden korrigiert)
Die korrigierten Versionen CRect und CCanvas, die Teil der standarten Bibliothek sind.
Der Indikator KRI mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.SlopeDirectionLine_HTF_Signal
Der Indikator SlopeDirectionLine_HTF_Signal zeigt die Trend-Richtungen von drei Bars des Indikators SlopeDirectionLine in Form von drei grafischen Objekten, deren Farbe die Trend-Richtung bestimmen.