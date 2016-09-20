CodeBaseKategorien
MultiColorZerolagJJRSXTrend_x10 - Indikator für den MetaTrader 5

Der Indikator MultiColorZerolagJJRSXTrend_x10 zeigt die Information über die aktuellen Trends, und verwendet dabei die Bewegungsrichtung des Indikators ColorZerolagJJRSX mit 10 verschiedenen Timeframes.

Jedem Indikator entspricht eine von 10 Indikatoren-Linien. Die aufgehende Bewegungsrichtung des Oszillators wird die Linien in Grün gezeichnet, und die untergehende - in Pink. In anderen Situationen ist die Farbe der Linien braun. Die farbigen Punkte auf Linien enstehen im Moment des Bar-Wechsels der entsprechenden Timeframes.

Für die korrekte Arbeit des Indikators muss die kompilierte Datei der Indikatoren JJRSX.ex5 und ColorZerolagJJRSX.ex5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.

in Abb.1. Der Indikator MultiColorZerolagJJRSXTrend_x10

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13890

MultiColorZerolagJCCXTrend_x10 MultiColorZerolagJCCXTrend_x10

Der Indikator MultiColorZerolagJCCXTrend_x10 zeigt die Information über die aktuellen Trends, und verwendet dabei die Bewegungsrichtung des Indikators ColorZerolagJCCX mit 10 verschiedenen Timeframes.

ColorZerolagJJRSXTrend_x10 ColorZerolagJJRSXTrend_x10

Der Indikator ColorZerolagJJRSXTrend_x10 zeigt die Bewegungsrichtung des Oszillators ColorZerolagJJRSX mit 10 verschiedenen Timeframes.

KalmanFilter_HTF KalmanFilter_HTF

Der Indikator KalmanFilter mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Exp_KalmanFilter Exp_KalmanFilter

Der Experte Exp_KalmanFilter wurde aufgrund der veränderten Bewegungsrichtung des Indikators KalmanFilter gebaut.