Indikatoren

ColorSchaffJCCXTrendCycle_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Der Indikator ColorSchaffJCCXTrendCycle mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators müssen die Indikatoren JCCX.mq5. und ColorSchaffJCCXTrendCycle.mq5 im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator ColorSchaffJCCXTrendCycle_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13878

ColorSchaffJCCXTrendCycle ColorSchaffJCCXTrendCycle

Der Indikator Schaff Trend Cycle, wurde aufgrund der Differenz zwischen zwei unterschiedlichen Perioden von Oszillatoren JCCX.

