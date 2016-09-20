und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ColorSchaffJJRSXTrendCycle_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- 674
-
Der Indikator ColorSchaffJJRSXTrendCycle mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Die Periode des Indikatorscharts (Timeframe)
Für die Arbeit des Indikators müssen die Indikatoren JJRSX.mq5. und ColorSchaffJJRSXTrendCycle.mq5 im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.
in Abb.1. Der Indikator ColorSchaffJJRSXTrendCycle_HTF
Der Indikator JMomentum mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.ColorSchaffJJRSXTrendCycle
Der Indikator Schaff Trend Cycle, wurde aufgrund der Differenz zwischen zwei unterschiedlichen Perioden von Oszillatoren JJRSX.
Der Indikator ColorZerolagJJRSX mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.Exp_ColorSchaffJJRSXTrendCycle
Der Experte Exp_ColorSchaffJJRSXTrendCycle wurde aufgrund der Veränderung des Standortes des Oszillators ColorSchaffJJRSXTrendCycle von den Ebenen Übergekauft und Überverkauft.