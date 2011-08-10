CodeBaseРазделы
JJRSX - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
3847
(18)
Это "классический" индикатор RSI (Relative Strength Index), в котором вместо обычного усреднения было использовано ультралинейное усреднение с помощью класса CJurX из библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Итоговый индикатор был сглажен с помощью класса CJJMA из того же файла. С этим индикатором можно использовать все приемы технического анализа, что и с обычным RSI.

Индикатор JJRSX

RFTL RFTL

Опорная "быстрая" линия тренда RFTL (Reference Fast Trend Line).

T3Taotra T3Taotra

Веер из пяти скользящих средних T3 для определения тренда.

T3 T3

Скользящее среднее T3 с множественным экспоненциальным сглаживанием ценового ряда.

Модуль торговых сигналов, основан на индикаторе T3 Модуль торговых сигналов, основан на индикаторе T3

Сигналом для открытия позиций служит пересечение ценой линии индикатора T3.