JJRSX - индикатор для MetaTrader 5
Это "классический" индикатор RSI (Relative Strength Index), в котором вместо обычного усреднения было использовано ультралинейное усреднение с помощью класса CJurX из библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Итоговый индикатор был сглажен с помощью класса CJJMA из того же файла. С этим индикатором можно использовать все приемы технического анализа, что и с обычным RSI.
