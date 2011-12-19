Нормированный осциллятор, выполненный в виде гистограммы.



Выходной сигнал J_TPO лежит в пределах -1...+1. Сам индикатор по применению похож на RSI. Сигнальные границы разворота тренда обычно располагаются на уровнях -0.5 и +0.5.