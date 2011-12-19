CodeBaseРазделы
Индикаторы

J_TPO - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Опубликован:
Обновлен:
Нормированный осциллятор, выполненный в виде гистограммы.

Выходной сигнал J_TPO лежит в пределах -1...+1. Сам индикатор по применению похож на RSI. Сигнальные границы разворота тренда обычно располагаются на уровнях -0.5 и +0.5.

Индикатор J_TPO

