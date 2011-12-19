Смотри, как бесплатно скачать роботов
J_TPO - индикатор для MetaTrader 5
Нормированный осциллятор, выполненный в виде гистограммы.
Выходной сигнал J_TPO лежит в пределах -1...+1. Сам индикатор по применению похож на RSI. Сигнальные границы разворота тренда обычно располагаются на уровнях -0.5 и +0.5.
J_TPO_Velocity
Типичный ненормированный осциллятор, выполненный в виде цветной гистограммы.LinearRegression
В приложении к финансовым рынкам этот метод обычно используется для определения моментов чрезмерного отклонения цен от "нормального" уровня.
3X_ParabolicRegression
Два прямолинейных канала стандартных отклонений + криволинейный канал параболической регрессии с интерполяцией будущих значений ценового графика.ATR channel
Канал, основанный на отклонениях технического индикатора ATR (Average True Range) от скользящего среднего.