In der Mathematik wird der Wert einer Ableitung mit der folgenden einfachen Formel berechnet:

, (1)

Wobei:

x0 — Der aktuelle Wert des Arguments,

— Der aktuelle Wert des Arguments, x — Wert das Arguments auf der rechten Seite des Charts,

— Wert das Arguments auf der rechten Seite des Charts, f(x0) — Wert der Funktion an dem Punkt x0 ,

— Wert der Funktion an dem Punkt , f(x) — Wert der Funktion an dem Punkt х.

In der originalen Definition ist die Differenz zwischen x und x0 unendlich klein, das heißt es wird die Grenze der Funktion verwendet. Unter Verwendung der Gleichung (1) können wir den ungefähren Wert der derivativen Funktionswerte, ohne direkte Differenzierung berechnen.

In Bezug auf den Preis-Chart ist, x0 die aktuelle Bar, und x ist die nächste Bar, welche nach einer Anzahl von Chart Perioden gebildet wird. Folglich ist, f(x0) der Preis der aktuellen Bar, und f(x) ist der Preis der nächsten Bar. Somit enthält der Ausdruck (1) zwei Unbekannte — f(x0) und f(x). Da wir keine weiteren Ausdrücke haben welche die gleichen unbekannten aufweisen, ist eine Lösung der Gleichung in diesem Fall nicht möglich.

Es müssen zwei Werte für f(x) und f(x0) angenommen werden, mm eine Ableitung für f'(x0) finden zu können. Dafür nehmen wir einen Punkt von der linken Seite der aktuellen Bar als x0an, und die aktuelle Bar als x. Als Ergebnis erhalten, f(x0) und f(x) Werte (Preise in dem Punkt x und x0 entsprechend der sichtbaren Preise im Chart).

Der berechnete Wert gibt auch ohne die Hilfe der Ableitung einen Eindruck über den Bereich in welchem der Preis steigen oder fallen kann. In diesem Fall ist die nützliche Informationen aber nicht nur der Wert der Ableitung selbst, sondern der Vergleich zweier Werte von Ableitungen an benachbarten Bars. Wenn sich die Vorzeichen der berechneten Werte ändern, dann hat der Kurs einen Extremwert überschritten. Der Typ des Extremwertes kann einfach über die Vorzeichen bestimmt werden: Ein Wechsel von einem negativen zu einem positiven Vorzeichen ist ein Minimum, ein Wechsel von positiv zu negativ ist ein Maximum.

Die beschriebenen Prinzipien für die Berechnung einer Ableitung ist in dem Derivative Indikator implementiert. Als Ergebnis erhalten wir die dargestellte Differenz zwischen dem Preis der untersuchten Bar und der Bar welche um eine bestimmte Anzahl von Bars davon entfernt ist. Der Abstand wird in dem Delay-Parameter angegeben.

Die einfachste Form, wie dieser Indikator verwendet werden kann, ist die folgende: Die Linie durchbricht von unten nach oben die Null-Linie, dann sollten Sie kaufen, und wenn die Null-Linie von oben nach unten durchbrochen wird sollten Sie verkaufen.