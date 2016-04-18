Der Indikator zeigt Divergenzen in Form von zwei zusammengehörenden Linien an: Eine im Kurs-Chart und die andere im Indikator-Chart. Es können bis zu vier Klassen mit divergenzen registriert werden. Für jede Klasse kann angegeben werden, ob sie sichtbar ist und die farbliche Markierung für die bullische und bearische Divergenz:





Einer der 6 Standard-Indikatoren welche in diesem Programm enthalten sind (RSI, MACD, Momentum, RVI, Stochastic, Standard Deviation) kann als Indikator für die Berechnung der Divergenz zu dem Preis verwendet werden (In der Terminologie des Indikators — der Basis Indikator). Dieser Indikator kann auch mit zwei "nicht Standard" Indikatoren arbeiten: Derivative und William Blau.

Die Parameter des Basis-Indikators werden in dem Block der Eingabeparameter des selben Namens gesetzt:





Die Parameter sollten in der gleichen Reihenfolge, wie sie auch in dem Standard Indikator angezeigt werden, gesetzt werden. Zum Beispiel für den Stochastik Base Indikator sieht es wie folgt aus:

"Die erste Berechnungsperiode" — %K,

"Die zweite Berechnungsperiode" — %D,

"Die dritte Berechnungsperiode" — slowing.

Wenn die Anzahl der Parameter für den Basis-Indikator kleiner als drei ist, dann werden die zugehörigen Perioden nicht dargestellt und die Parameter werden ignoriert. Demnach brauchen die Indikatoren RSI und Momentum nur zwei Parameter: "Die erste Berechnungsperiode" und "Preis für die Berechnung".

Wenn Sie einen anderen Indikator als einen der Basis-Indikatoren verwenden wollen, dann wählen Sie "Custom" in dem Basis Indikatorparameter aus und füllen Sie die folgenden Zeilen in dem "custom indicator" Block aus:

"Indicator name" — Der Name des Indikators, welcher auch in dem Navigator-Fenster des Terminals enthalten ist. Ohne Erweiterung. "Index of the buffer for data pickup" — Den Index der Indikator-Linie, der Index-Wert mit dem der Basis-Indikator gezeichnet wird (meistens — 0). "Number of the indicator parameters" — Die Anzahl der Parameter des Indikators. Wenn hier 0 angegeben wird, dann werden die voreingestellten Parameter-Werte für den Basis Indikator verwendet. "Value of the N-th parameter" — Geben Sie hier die Werte des zugehörigen Parameters des Basis-Indikators ein.

Nachdem sie den Basis Indikator eingerichtet haben ist es notwendig über den Parameter "Depth of the 2-nd support point lookup" anzugeben, wie groß die maximale Divergenz ist. Und es muss in dem "From price extremum to indicator extremum" Parameter angegeben werden, inwieweit die Preis-Extreme den Indikator-Extremen entsprechen.

Die Registrierung der Divergenz basiert auf der Analyse von lokalen Extremwerten. Für die Definition eines Extremwertes werden drei Bars benötigt die mittlere von denen ist der Extremwert. Aus diesem Grund wird die Registrierung der Divergenz mit einer Verzögerung von zwei Bars durchgeführt. Die Abbildung zeigt die Klasse A Abweichung und die zugehörigen Bars, welche mit vertikalen Linien markiert sind (Die Linien sind nicht Teil dieses Indikators), welche die Stelle der Registrierung der Divergenz anzeigen.

Die vollständige Beschreibung dieses Indikators und seiner Möglichkeiten finden Sie in dem Artikel "Divergences on the current chart".