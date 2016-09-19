und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
HullTrendOSMA_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
922
- 922
- Rating:
-
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der Indikator HullTrendOSMA mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Die Periode des Indikatorscharts (Timeframe)
Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator HullTrendOSMA.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.
in Abb.1. Der Indikator HullTrendOSMA_HTF
