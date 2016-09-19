CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

ColorZerolagHLR_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
715
Rating:
(16)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator ColorZerolagHLR mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator ColorZerolagHLR.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator ColorZerolagHLR_HTF

in Abb.1. Der Indikator ColorZerolagHLR_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13795

ColorZerolagHLR ColorZerolagHLR

Das ist das Analoge des normalisierten Oszillators HighestLowestRange, erzeugt seine Messwerte unter Verwendung von fünf Indikatoren HighestLowestRange.

Exp_HullTrendOSMA Exp_HullTrendOSMA

Der Experte Exp_HullTrendOSMA wurde aufgrund der veränderten Bewegungsrichtung des Histogramms HullTrendOSMA gebaut.

Exp_ColorZerolagHLR Exp_ColorZerolagHLR

Der Experte Advisor Exp_ColorZerolagHLR handelt im Markt, wenn die Wolke des Indikators ColorZerolagHLR ihre Farbe ändert.

Exp_i-AMMA Exp_i-AMMA

Der Experte Exp_i-AMMA wurde aufgrund der veränderten Bewegungsrichtung des gleitenden Mittelwertes i-AMMA gebaut.