Indikatoren

VIP_DSR - Indikator für den MetaTrader 5

Vyacheslav Scherbak | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1050
Rating:
(19)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
vip_dsr.mq5 (8.58 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der dynamische Unterstützungs-/Widerstandsindikator für MetaTrader funktioniert automatisch auf jedem beliebigen Timeframe und dient dem Handel innerhalb eines Kanals und Ausbrüchen aus dem Kanal.

Er wird für das automatische VIP Synergy 3.0 Handelssystem verwendet.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1368

