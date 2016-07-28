CodeBaseKategorien
Indikatoren

ColorJMomentum_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
630
Rating:
(14)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
colorjmomentum.mq5 (11.45 KB) ansehen
colorjmomentum_htf.mq5 (8.69 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der ColorJMomentum Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Der Indikator benötigt die ColorJMomentum.mq5 Indikator Datei. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Abb.1. Der ColorJMomentum_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13349

