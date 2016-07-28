und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ColorJLaguerre_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 754
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der ColorJLaguerre Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Der Indikator benötigt die ColorJLaguerre.mq5 Indikator Datei. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Abb.1. Der ColorJLaguerre_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13348
Diese Variante des Moving Average Indikator wird auf Basis von fünf gleitenden Durchschnitten berechnet.ColorZerolagMomentumOSMATrend_x10
Der ColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 Indikator zeigt die Richtung des ColorZerolagMomentumOSMA Oszillators aus zehn verschiedenen TimeFrames.
Der ColorJMomentum Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.Gaps
Indikator für Preislücken zwischen vorherigem Schlusspreis und aktuellem Eröffnungspreis.