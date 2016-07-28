CodeBaseKategorien
Indikatoren

CGOscillator_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
670
Rating:
(16)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der CGOscillator Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Der Indikator benötigt die CGOscillator.mq5 Indikator Datei. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Abb.1. Der CGOscillator_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13310

ColorZerolagMomentum ColorZerolagMomentum

Diese Variante des Momentum Oszillators wird auf Basis von fünf Momentum Indikatoren berechnet.

LotLine LotLine

Das Skript zeigt das Handelsvolumen in Lots das benötigt wird, um den Preis auf ein gewünschtes Level zu bewegen.

ColorDM_361_HTF ColorDM_361_HTF

Der ColorDM_361 Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Well Martin Well Martin

Der Well Martin EA basiert auf zwei Indikatoren: Bollinger Bänder und ADX.